Мосгорсуд направил в СИЗО выписку из приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд направил в СИЗО выписку из приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову. По ее словам, канцелярия суда направила выписку из приговора во ФСИН.

Когда ФСИН получит ее, она может начинать работу по определению места отбывания наказания.

Ранее начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз рассказал, что сейчас служба ждет документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.