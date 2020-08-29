«Мощный тренер». Соболев рассказал о работе с Тедеско
15:05
Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что ему очень нравится работать под руководством главного тренера Доменико Тедеско.
— Тедеско — эмоциональный тренер. Даже я иногда его слышу, когда он кричит: «Беги назад», — рассказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Он всегда такой. Но когда надо быть спокойным, то он спокоен.
Отличие российских тренеров от иностранных? С кем я работал, я вижу отличия. У него все в мелочах. Мне он очень нравится. Мощный тренер.
Много с ним было разговоров. Все по игре. Бывает, вызывает к себе и показывает моменты, которые ему не понравились. Где нужно добавить.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=otT8kb3YlVo&feature=youtu.be