«Мощный тренер». Соболев рассказал о работе с Тедеско

Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что ему очень нравится работать под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

— Тедеско — эмоциональный тренер. Даже я иногда его слышу, когда он кричит: «Беги назад», — рассказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Он всегда такой. Но когда надо быть спокойным, то он спокоен.

Отличие российских тренеров от иностранных? С кем я работал, я вижу отличия. У него все в мелочах. Мне он очень нравится. Мощный тренер.

Много с ним было разговоров. Все по игре. Бывает, вызывает к себе и показывает моменты, которые ему не понравились. Где нужно добавить.