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«Мощный тренер». Соболев рассказал о работе с Тедеско

15:05
Александр Соболев (справа) и Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев (справа) и Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что ему очень нравится работать под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

— Тедеско — эмоциональный тренер. Даже я иногда его слышу, когда он кричит: «Беги назад», — рассказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Он всегда такой. Но когда надо быть спокойным, то он спокоен.

Отличие российских тренеров от иностранных? С кем я работал, я вижу отличия. У него все в мелочах. Мне он очень нравится. Мощный тренер.

Много с ним было разговоров. Все по игре. Бывает, вызывает к себе и показывает моменты, которые ему не понравились. Где нужно добавить.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=otT8kb3YlVo&feature=youtu.be

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