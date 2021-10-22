«Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью в молодежном первенстве
«Ахмат» и «Ростов» не выявили победителя в матче молодежного первенства чемпионата России. Команды забили по три гола друг другу.
Грозненцы занимают седьмое место в турнирной таблице, ростовчане идут на первой позиции.
М-Лига
13-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 3:3 (2:1)
Голы: Турищев, 12 (0:1). Альсултанов, 25 (1:1). Ибишев, 37 (2:1). Турищев, 56 — с пенальти (2:2). Бунхоев, 62 (3:2). Турищев, 90+3 — с пенальти (3:3).
Судья: Довбня (Симферополь).
22 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова. 100 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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