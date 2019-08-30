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Молодежки «Уфы» и «Оренбурга» сыграли вничью

13:57

«Уфа» и «Оренбург» сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги. Уфимцы занимают последнее место в таблице с 2 очками в 8 играх.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

8-й тур

«Уфа» — «Оренбург» — 1:1 (1:0)

Голы: Мулюков, 35 (1:0). Яцков, 60 (1:1).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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