Молодежки «Уфы» и «Оренбурга» сыграли вничью

«Уфа» и «Оренбург» сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги. Уфимцы занимают последнее место в таблице с 2 очками в 8 играх.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

8-й тур

«Уфа» — «Оренбург» — 1:1 (1:0)

Голы: Мулюков, 35 (1:0). Яцков, 60 (1:1).