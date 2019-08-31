Молодежка «Зенита» забила «Спартаку» трижды за 24 минуты

«Спартак» проигрывает «Зениту» со счетом 1:3 по ходу первого тайма матча восьмого тура молодежного первенства России. Сине-бело-голубые забили три мяча за первые 24 минуты.

Голы забивали Данила Хотулев, Вадим Симутенков и Максим Бачинчинский. Один мяч на 37-й минуте отыграл Святослав Кожедуб.