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Молодежка «Зенита» забила «Спартаку» трижды за 24 минуты

12:44
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«Спартак» проигрывает «Зениту» со счетом 1:3 по ходу первого тайма матча восьмого тура молодежного первенства России. Сине-бело-голубые забили три мяча за первые 24 минуты.

Голы забивали Данила Хотулев, Вадим Симутенков и Максим Бачинчинский. Один мяч на 37-й минуте отыграл Святослав Кожедуб.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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