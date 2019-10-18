Молодежка «Спартака» обыграла «Рубин»

«Спартак» обыграл «Рубин» в матче 13-го тура чемпионата России среди молодежных команд — 1:0. Единственный мяч провел Степан Мельников. Красно-белые поднялись в таблице молодежек на четвертое место. Их отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет 1 очко, от лидера «Динамо» — 5 очков.

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13-й тур

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0)

Гол: Мельников, 84.

Удаление: Смелов (Р), 65.