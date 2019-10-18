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Молодежка «Спартака» обыграла «Рубин»

15:01

«Спартак» обыграл «Рубин» в матче 13-го тура чемпионата России среди молодежных команд — 1:0. Единственный мяч провел Степан Мельников. Красно-белые поднялись в таблице молодежек на четвертое место. Их отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет 1 очко, от лидера «Динамо» — 5 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

13-й тур

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0)

Гол: Мельников, 84.

Удаление: Смелов (Р), 65.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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