Молодежка «Ахмата» забила 6 голов «Рубину», «Уфа» обыграла «Крылья»

«Ахмат» разгромил «Рубин» в 18-м туре первенства молодежных команд премьер-лиги — 6:2. В другой встрече молодежка «Уфы» одолела «Крылья Советов».

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

18-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 0:2 (0:0)

Голы: Коновалов, 67 (0:1). Егоров, 73 (0:2).

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 6:2 (0:0)

Голы: Чунчуров, 1 (1:0). Циберкин, 4 — с пенальти (1:1). Альсултанов, 13 (2:1). Вахтеров, 22 (2:2). Альсултанов, 24 (3:2). Альсултанов, 57 (4:2). Мацуев, 89 (5:2). Чунчуров, 90+2 (6:2).

Удаление: Хажмухамбетов (А), 64.