Молчание «Краснодара», слухи вокруг Дзюбы и правда о драке Глушакова с Широковым. Футбольный live
15:00
В четверг, 16 апреля, с 18.00 до 19.00 на YouTube-канале «СЭ» пройдет стрим с журналистами Вячеславом Короткиным и Дмитрием Симоновым, ведущей дискуссии выступит Мария Маркова.
Темы эфира:
— Кокорин: «Зенит», «Локомотив», «Сочи» или Европа?
— Почему молчит «Краснодар»?
— Дзюба и «Лацио»: миф или реальность?
— Белоруссия: как можно играть в пандемию?
— Драка Глушакова с Мамаевым и Широковым на Евро-2016: как все было?
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