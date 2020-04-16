Молчание «Краснодара», слухи вокруг Дзюбы и правда о драке Глушакова с Широковым. Футбольный live

В четверг, 16 апреля, с 18.00 до 19.00 на YouTube-канале «СЭ» пройдет стрим с журналистами Вячеславом Короткиным и Дмитрием Симоновым, ведущей дискуссии выступит Мария Маркова.

Темы эфира:

— Кокорин: «Зенит», «Локомотив», «Сочи» или Европа?

— Почему молчит «Краснодар»?

— Дзюба и «Лацио»: миф или реальность?

— Белоруссия: как можно играть в пандемию?

— Драка Глушакова с Мамаевым и Широковым на Евро-2016: как все было?

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