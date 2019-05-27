Мохаммади попрощался с болельщиками "Ахмата"

Защитник "Ахмата" Милад Мохаммади после матча 30-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) обратился к болельщикам грозненской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что 25-летний иранский футболист покидает "Ахмат".

– Это был мой последний матч, я рад нашей победе со счетом 1:0. Я провел здесь 3,5 года – это хорошее время. Отношения с "Ахматом" всегда были добрые и профессиональными. Хочу поблагодарить нашего президента за возможность проявить себя. Огромное спасибо болельщикам, – приводит слова Мохаммади пресс-служба "Ахмата".

25-летний Мохаммади в сезоне-2018/19 провел 30 матчей за "Ахмат", забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр