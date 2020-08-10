Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после стартового матча в чемпионате-2020/21 с «Арсеналом» в Туле (0:0) оценил, как команда изменилась за межсезонье после его назначения. Также он обратил внимание на расписание в августе: грозненцев ждут встречи со «Спартаком» (на выезде), «Ротором» (дома), «Химками», «Локомотивом» (обе — в гостях) и ЦСКА (на своем поле).

— Сложно спорить при счете 0:0 и минимуме моментов с тем, что игра была равная. Но с учетом шанса Умаева в конце первого тайма, когда нужно было исполнять и попадать в створ, мы хоть на чуточку, но все-таки были ближе к победе. Порадовало, что команда на ноль сыграла, потом что достаточно много пропускала в конце прошлого чемпионата. Понравилось, как вошли новички — меня устроила игра и Тимофеева, и молодых чеченских футболистов. Если брать игровую составляющую, в принципе — «удовлетворительно», но хотелось бы, чтобы было «хорошо», — сказал Талалаев в комментарии для СМИ.

— Удалось ли за короткое межсезонье донести свои идеи до команды?

— Со стороны виднее, изменилась ли игра «Ахмата». На мой взгляд, мы кардинально изменили многие вещи. Мне понравилась скорость выхода из обороны в атаку, но совсем нет — точность, в этом компоненте нужно больше работать. Игроки должны понимать, что такое открывание за одну линию, за две. Мы работали очень много именно в этом направлении. И, конечно, уровень выносливости — всем командам сейчас тяжело, и большое количество замен, которые делают многие тренеры, необходимо для поддержания хорошего уровня интенсивности. Работы еще непочатый край.

Слышал, многие команды жалуются сейчас на календарь — но я рекомендую посмотреть на наш. Будем считать, что Тула рядом, у нас четыре игры в Москве. Как это расценивать? Каждому свое. Мы не жалуемся, в каждом матче будем играть на победу.

— Вы недавно приезжали в Тулу с «Крыльями». Как изменился «Арсенал»?

— На мой взгляд, команда стала более дисциплинированной. И больше стало игры флангами. Через середину у нас сегодня практически не было проблем — одна-две контратаки, и то из-за наших ошибок. А вот во фланговой игре «Арсенал» добавил — и нам было тяжело, пришлось делать перестроения в перерыве. Из-за наглой игры «Арсенала» на флангах у нас были сложности, но не сказать, что это доставило серьезные проблемы — такого все же не было. (Артем Агапов)