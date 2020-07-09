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«Мне все равно, что меня хотят продать». Гайч откажется от перехода в ЦСКА?

10:30
Адольфо Гайч. Фото Instagram Адольфо Гайч. Фото Instagram
Адольфо Гайч. Фото Instagram
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Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заявил, что не намерен покидать аргентинский клуб. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА согласовал переход 21-летнего форварда.

— Я хочу продолжить выступать за «Сан-Лоренсо», мне все равно, что меня хотят продать, — приводит Calcio Argentino со ссылкой на Radio La Red слова Гайча. — Я хочу остаться и продолжить выступать в родном клубе, который я люблю. Я уже предупредил об этом руководство.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» по поводу перехода аргентинца. Сообщалось, что армейцы предложили за игрока 8,85 миллиона евро, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку. Кроме того, в случае успешного выступления футболиста сумма может вырасти до 9,2 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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