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«Мне не двадцать один год». Кокорин объяснил, почему не остался в «Зените-2»

12:27
Александр Кокорин в составе «Зенита-2». Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин в составе «Зенита-2». Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды из «Зенита», рассказал, почему не остался в «Зените-2». Зимой он готовился с командой Владислава Радимова.

— Да, мог бы, — цитирует Кокорина Bobsoccer. — Но стал все взвешивать и пришел к простым выводам: мне не двадцать один год, я очень долго оставался без футбола. Скинь мне пару — тройку лет, я бы мог упереться и остаться в «Зените-2», однако желание поиграть у меня перевесило.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=539129

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