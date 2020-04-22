«Мне не двадцать один год». Кокорин объяснил, почему не остался в «Зените-2»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды из «Зенита», рассказал, почему не остался в «Зените-2». Зимой он готовился с командой Владислава Радимова.

— Да, мог бы, — цитирует Кокорина Bobsoccer. — Но стал все взвешивать и пришел к простым выводам: мне не двадцать один год, я очень долго оставался без футбола. Скинь мне пару — тройку лет, я бы мог упереться и остаться в «Зените-2», однако желание поиграть у меня перевесило.