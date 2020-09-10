«Мне Газизов позвонил — это Цорн все развалил». Реакция болельщиков на новость о звонке Газизова фанату
16:40
Болельщик «Спартака», блогер Юрий Кузьмичев, ведущий канал «У Кузьмича», сообщил у себя в Twitter, что с ним лично связался генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. Функционер заверил, что команда еще не закончила работу на трансферном рынке и намерена укрепить состав.
Данное сообщение вызвало бурную реакцию в комментариях и в социальных сетях.
инок: А потом парню позвонила Зарема. Что было дальше — умолчим...
FCRUS: Клоунада какая-то.