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«Мне Газизов позвонил — это Цорн все развалил». Реакция болельщиков на новость о звонке Газизова фанату

16:40
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщик «Спартака», блогер Юрий Кузьмичев, ведущий канал «У Кузьмича», сообщил у себя в Twitter, что с ним лично связался генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. Функционер заверил, что команда еще не закончила работу на трансферном рынке и намерена укрепить состав.

Данное сообщение вызвало бурную реакцию в комментариях и в социальных сетях.

инок: А потом парню позвонила Зарема. Что было дальше — умолчим...

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