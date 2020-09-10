Болельщик «Спартака», блогер Юрий Кузьмичев, ведущий канал «У Кузьмича», сообщил у себя в Twitter, что с ним лично связался генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. Функционер заверил, что команда еще не закончила работу на трансферном рынке и намерена укрепить состав.

Данное сообщение вызвало бурную реакцию в комментариях и в социальных сетях.

инок: А потом парню позвонила Зарема. Что было дальше — умолчим...

FCRUS: Клоунада какая-то.