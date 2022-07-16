Митрюшкин о смертях Ярцева и Козлова: «Двойной удар, все в шоке»
Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из жизни экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова и бывшего тренера красно-белых Георгия Ярцева.
«Козлов был отличный парень! Всегда на позитиве! В дубле с ним пересекались. Все очень скорбим. Только наилучшие воспоминания о нем. Все в шоке. В последнее время не так много слышал о нем, но, конечно, я отлично помню его и буду помнить. Саша считалась одним из самых талантливых по своему возрасту. Выделялся своей техникой, скоростью. Наблюдал за ним. Когда я был в академии, он уже был в дубле, в основном составе, а в 17 лет уже в Лиге чемпионов играл. Это не просто так.
Потом вечером еще появилась информация о том, что ушел из жизни Георгий Александрович Ярцев. Двойной удар. Это шокирует. Великий человек. Это большой человек для «Спартака» и не только для «Спартака». Легенда», — сказал Митрюшкин «СЭ».
Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет. У футболиста оторвался тромб.
Также вчера в возрасте 74 лет умер бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев.
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|+/-
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1
|Химки
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|1-1
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2
|Зенит
|1
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|1
|0
|1-1
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3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Факел
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
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10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Локомотив
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Краснодар
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
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Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
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Александр Долгов
Химки
|1
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1