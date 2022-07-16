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Митрюшкин о смертях Ярцева и Козлова: «Двойной удар, все в шоке»

Митрюшкин рассказал, как отреагировал на смерти Ярцева и Козлова
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из жизни экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова и бывшего тренера красно-белых Георгия Ярцева.

«Козлов был отличный парень! Всегда на позитиве! В дубле с ним пересекались. Все очень скорбим. Только наилучшие воспоминания о нем. Все в шоке. В последнее время не так много слышал о нем, но, конечно, я отлично помню его и буду помнить. Саша считалась одним из самых талантливых по своему возрасту. Выделялся своей техникой, скоростью. Наблюдал за ним. Когда я был в академии, он уже был в дубле, в основном составе, а в 17 лет уже в Лиге чемпионов играл. Это не просто так.
Потом вечером еще появилась информация о том, что ушел из жизни Георгий Александрович Ярцев. Двойной удар. Это шокирует. Великий человек. Это большой человек для «Спартака» и не только для «Спартака». Легенда», — сказал Митрюшкин «СЭ».

Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет. У футболиста оторвался тромб.

Также вчера в возрасте 74 лет умер бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев.

Александр Козлов
Антон Митрюшкин
Футбол
Георгий Ярцев
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