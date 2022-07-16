Защитник «Химок» Илья Камышев рассказал о процессе получения Fan ID. Он признался, что пока не оформил паспорт болельщика.

«Пока еще не оформлял. Нам ничего не говорят, поэтому пока спокойно. Может, его отменят. Надеюсь ли я на это? Есть закон. Если скажут, надо придерживаться», — сказал Камышев «СЭ».

В первой части РПЛ система Fan ID будет работать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».