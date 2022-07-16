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Сегодня, 10:00

Защитник «Химок» Камышев — о Fan ID: «Есть закон, его надо придерживаться»

Илья Камышев рассказал об отношении к Fan ID
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Илья Камышев рассказал о процессе получения Fan ID. Он признался, что пока не оформил паспорт болельщика.

«Пока еще не оформлял. Нам ничего не говорят, поэтому пока спокойно. Может, его отменят. Надеюсь ли я на это? Есть закон. Если скажут, надо придерживаться», — сказал Камышев «СЭ».

В первой части РПЛ система Fan ID будет работать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».

Вчера, 15 июля, «Химки» в первом туре РПЛ сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

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2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
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Зенит

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