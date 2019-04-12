Митинг за Кокорина и Мамаева отказались согласовывать

Столичный парк "Сокольники" отказался принимать у себя митинг в поддержку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Акция должна была состояться в субботу, 13 апреля.

Мероприятие согласовывать отказались из-за слишком категоричной формулировки, которую заявили организаторы: "Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева".

– Не согласовано, не будет этого мероприятия. Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение, – цитирует 360tv.ru заместителя директора по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александра Лебедева.

Однако сам организатор мероприятия Игорь Шумилин уверен, что после смены формулировки митинг все же состоится.

– Я вчера ездил в парк, разговаривал по этому вопросу, – отметил Шумилин. – Все состоится, просто сегодня будем подписывать договор по правилам проведения митинга и формулировку менять. У нас было „За освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева“, а в ответ прислали, что освободить их сможет только УК РФ и суд. Официальные бумаги я еще не получил, мы договорились о встрече сегодня днем. Теперь будет „Митинг в поддержку футболистов“. С такой формулировкой можно будет (провести).