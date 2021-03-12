Карпин — о поражении от «Химок»: «Никакого кризиса в «Ростове» нет»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос журналиста о ситуации в команде.
— «Ростов» не может победить после зимней паузы. В команде кризис?
— Никакого кризиса нет, не можем победить — не значит плохо играем. Смешно отвечать, — сказал Карпин.
«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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