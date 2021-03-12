Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос журналиста о ситуации в команде.

— «Ростов» не может победить после зимней паузы. В команде кризис?

— Никакого кризиса нет, не можем победить — не значит плохо играем. Смешно отвечать, — сказал Карпин.

«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.

(Владимир Пушкарев)