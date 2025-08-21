Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Это народная команда!»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью с «СЭ» ответил на вопрос о самом популярном клубе России.

— «СЭ» провел масштабный проект, чтобы выяснить, какой клуб в России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Победили красно-белые. А как бы вы проголосовали?

— Безусловно, самый популярный клуб — «Спартак». Это по-настоящему народная команда! Куда бы она ни приезжала, ее ждут местные болельщики. За «Спартак» болеют везде! Он одержал много побед в девяностых, когда Олег Романцев приводил их к золоту несколько лет подряд, и это повлияло на количество поклонников.

В каждой стране есть народная команда — независимо от последних результатов. Это как религия. В Сербии, где я живу, таким клубом является «Црвена Звезда» — от нее тоже фанатеет огромное количество людей, — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» (5 очков) занимает 13-е место в РПЛ после пяти туров. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.