Миодраг Божович: "Ничего не показывал судьям. Радуюсь как Диего Симеоне"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после ничьей с "Локомотивом" (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что не выражал недовольства работой судей. В этой игре в составе каждой из команд во втором тайме было по одному удалению – у красно-зеленых красную карточку получил Игорь Денисов, у самарцев – Агустин Рохель.

- Что вы показывали судьям, когда счет был 2:2?

- Я ничего не показывал. Я радуюсь как Диего Симеоне. (Андрей Михайлов)

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