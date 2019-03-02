19:25 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Ничего не показывал судьям. Радуюсь как Диего Симеоне"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после ничьей с "Локомотивом" (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что не выражал недовольства работой судей. В этой игре в составе каждой из команд во втором тайме было по одному удалению – у красно-зеленых красную карточку получил Игорь Денисов, у самарцев – Агустин Рохель.

- Что вы показывали судьям, когда счет был 2:2?

- Я ничего не показывал. Я радуюсь как Диего Симеоне. (Андрей Михайлов)

Локомотив - Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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