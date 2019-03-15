Миодраг Божович: "Крылья" и "Анжи" соседи по турнирной таблице, сегодня кто-то один поправит свое положение"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Анжи", сообщает официальный Твиттер самарцев.

– Сегодня "Крылья" и "Анжи" соседи по турнирной таблице. В этой встрече обе команды не смогут поправить положение, надеюсь, что выиграем сегодня. Изменения в составе связаны с травмами игроков. Зотов и Тимофеев очень хорошо выглядели на тренировке, поэтому надеемся, что сегодня эти игроки прибавят в качестве, – сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. "Крылья" с 21 баллом располагаются на 13-й строчке.

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