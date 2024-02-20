Министр спорта Татарстана: «Рубин» — крепкий середнячок, но хочется большего»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты «Рубина» в текущем сезоне чемпионата России.

«Всегда хочется больше побед. Было много скепсиса, особенно в начале чемпионата. Сейчас «Рубин» — крепкий середнячок, но хочется большего. Посмотрим, что будет после сборов. Надеемся на форсаж! «Рубин» нашел свою игру, вернулся в РПЛ. Здорово, что нам удалось переформироваться за один сезон. Болельщики вернулись, команда стала более открытой. Есть и амбициозный тренер. Дайте людям поработать, нужно время. У команды есть все для результатов. Отличный стадион, база. Есть планы по улучшению и реконструкции базы», — сказал Леонов «СЭ».

«Рубин» после 18 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.