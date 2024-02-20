«Ахмат» подписал контракт с Талалом из тираспольского «Шерифа»

Полузащитник тираспольского «Шерифа» Мохамед Амин Талал подписал контракт с «Ахматом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним марокканцем рассчитано на 2,5 года.

В текущем сезоне Талал провел 24 матча, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.