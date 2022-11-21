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Сегодня, 11:17

Шомуродов считает, что Карпин может тренировать любой клуб серии А

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может тренировать любую команду серии А.

«Карпин — очень хороший специалист. Наверное, лучший в России. Он мог бы тренировать «Ювентус», любую команду в Италии. Вернул бы он «Ювентусу» чемпионство? Конечно!» — заявил Шомуродов «РБ Спорту».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.

«Ростов» в 17 турах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ldor-shomurodov-karpin-mog-by-trenirovat-yuventus-on-vernul-by-komande-chempionstvo/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

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П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Элдор Шомуродов
ФК Ростов
3
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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