Шомуродов считает, что Карпин может тренировать любой клуб серии А

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может тренировать любую команду серии А.

«Карпин — очень хороший специалист. Наверное, лучший в России. Он мог бы тренировать «Ювентус», любую команду в Италии. Вернул бы он «Ювентусу» чемпионство? Конечно!» — заявил Шомуродов «РБ Спорту».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.

«Ростов» в 17 турах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.