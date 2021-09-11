Семак раскритиковал окна на матчи сборных после матча «Зенит» — «Ахмат»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1) раскритиковал окна на матчи сборных.
— С Клаудиньо и Малкомом история вроде разрешилась. А пустят ли Барриоса в Лондон?
— Это ненормально, когда игрок через два часа после прилета у «Наполи» переодевается и едет на игру (речь о колумбийском вратаре Давиде Оспине, который начал субботний матч с «Ювентусом» в стартовом составе — прим. «СЭ»). С международными окнами надо что-то делать, клубы в сложной ситуации. Те клубы, у которых есть 25 равноценных игроков в обойме, имеют возможность кого-то заменить. Нужно что-то делать. Что касается участия Барриоса в матче с «Челси», то это не совсем футбольная компетенция. Есть правила Правительства Великобритании. Если они пойдут на уступки, то мы будем рады. А если нет — что делать. Мы живем в такое время, когда много событий вызывают только сожаление. Их нужно принять.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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