Министр спорта МО: «Ломакин может стать владельцем «Химок». Ведем переговоры. Все решится в течение недели»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил «СЭ», что в ближайшее время «Химки» могут стать частным клубом. Сейчас ведутся переговоры с бизнесменом Сергеем Ломакиным.

— Сегодня мы по видеосвязи говорили с Сергеем Ломакиным, — сказал Терюшков". — Обсуждали детали такого сценария. До конца решение еще не принято. Мы со своей стороны готовы пойти ему на уступки во время матч-дэя, он в свою очередь будет забирать себе клуб. Но, думаю, ясность наступит к концу этой недели или к началу следующей. Ломакин сейчас просчитывает бизнес-модель, все взвешивает.

— Если «Химки» станут частным клубом, то команда будет выступать в ФНЛ?

— Да. Пока мы нашим бюджетным учреждением лицензируемся в ФНЛ. А до конца июня передаем все права — все контракты, игроков и так далее — Ломакину. Он полностью финансирует клуб. А мы финансируем инфраструктуру, за исключением коммунальных расходов. (Виталий Айрапетов)