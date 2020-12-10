Министр спорта Матыцин заявил, что менять лимит на легионеров не планируется

Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя прошедшее заседание Попечительского совета РФС, заявил, что лимит на легионеров изменен не будет. Также он заявил, что все обязательства по госфинансированию будут выполнены.

— Подвели итоги года, работу РФС, проведение футбольных турниров. Говорили о бюджете. Цифры, возможно, назовет Александр Дюков. Что касается госфинансирования, то мы все свои обязательства выполним. По лимиту изменений не планируем.

(Константин Алексеев)