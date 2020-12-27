Министр Лавров рассказал, кого хочет видеть главным тренером «Спартака»

Министр иностранных дел РФ и болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился мнением об игре красно-белых в сезоне-2020/21 и рассказал, что хотел бы видеть главным тренером команды российского специалиста.

«Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Все, я больше за «Спартак» не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, все-таки заставляет тебя с этой командой оставаться. Кто должен быть тренером «Спартака»? Я всегда выступал за россиянина», — сказал в эфире «Матч ТВ» Лавров.

После матча 19-го тура против «Зенита» (1:3) нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, действующий до конца сезона-2020/21. 25 декабря стало известно, что немецкий специалист доработает чемпионат до конца.