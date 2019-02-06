"Миллион рублей за спектакль не дают". Поэт-любитель поддержал Кокорина и Мамаева

Сегодня Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого, и удовлетворил его. Арест продлен до 8 апреля.
Поэт-любитель посвятил стихотворение решению суда:
"Помогите, спасите, милиция
Ой от страха забыл, полиция
Футболисты злодеи, калашматят бесплатно, пинают, как мячик
По заднице лупят, по печени бьют, но миллионов рублей за спектакль не дают..."
#КокоринМамаев Поэт-любитель поддержал футболистов. Ад! pic.twitter.com/JkndEjiIXm– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 февраля 2019 г.
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Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до апреля 2019-го. Справедливо?
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