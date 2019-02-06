"Миллион рублей за спектакль не дают". Поэт-любитель поддержал Кокорина и Мамаева

Сегодня Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого, и удовлетворил его. Арест продлен до 8 апреля.

Поэт-любитель посвятил стихотворение решению суда:

"Помогите, спасите, милиция

Ой от страха забыл, полиция

Футболисты злодеи, калашматят бесплатно, пинают, как мячик

По заднице лупят, по печени бьют, но миллионов рублей за спектакль не дают..."