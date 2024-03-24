Миладинович об уходе из «Сочи»: «Никакой обиды на клуб у меня нет»

Защитник «Тобола» Иван Миладинович прокомментировал свой уход из «Сочи» в зимнее трансферное окно.

29-летний серб покинул российский клуб 31 января на правах свободного агента.

«Никакой обиды на клуб нет, мы разошлись на хороших условиях. Я играл в «Сочи» практически с основания клуба и не могу держать зла на этих людей. Я им благодарен. Да, было тяжело, потому что эмоции переполняли — все-таки мы вместе выходили в РПЛ, вместе сохраняли прописку, играли в Европе. Но такова футбольная жизнь, это нормально», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Миладинович выступал за «Сочи» с июля 2018 года. Всего за южан он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Помимо «Сочи», в России футболист защищал цвета «Пари НН».