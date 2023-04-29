Михеева поделилась впечатлениями от российского футбола

Телеведущая и актриса Алла Михеева поделилась впечатлениями от российского футбола.

«Думаю, российский футбол такой же неожиданный и непредсказуемый, как я», — приводит слова Михеевой «РБ Спорт».

После 24 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. На втором месте — «Ростов» (49 очков). Замыкает тройку «Спартак» (48 очков).