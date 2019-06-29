Михаляк вернулся в "Ахмат" с молодежного Евро

Польский футболист Конрад Михаляк вернулся в расположение "Ахмата", сообщает пресс-служба клуба. Этим летом он защищал цвета молодежной сборной Польши на чемпионате Европы.

Также к грозненам на сборах примкнул Роланд Гиголаев, который на правах аренды выступал в "Анжи".