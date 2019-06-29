Михаляк вернулся в "Ахмат" с молодежного Евро

Польский футболист Конрад Михаляк вернулся в расположение "Ахмата", сообщает пресс-служба клуба. Этим летом он защищал цвета молодежной сборной Польши на чемпионате Европы.
Также к грозненам на сборах примкнул Роланд Гиголаев, который на правах аренды выступал в "Анжи".
В расположение клуба прибыли польский легионер Конрад Михалак, отсутствовавший на первых сборах ввиду выступления на молодёжном Чемпионате Европы в составе национальной сборной, и Роланд Гиголаев, вернувшийся из аренды в «Анжи». pic.twitter.com/CwtyuI4mNF— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.
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