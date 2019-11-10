Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0), передает из Тулы спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Выходы один на один — самое страшное для вратаря?

— Да нет, это часть работы. Не могу сказать, что это страшно. Не обыденность, конечно, но часть работы.

— Что самое важное в таких эпизодах?

— Самое важное, чтобы нападающий не забил. А как именно — без разницы.

— Вы на инстинкте действуете в таких моментах?

— Нет-нет. Есть свои небольшие тонкости, которые мы разбираем на тренировках. Таких эпизодов вратарь отрабатывает тысячи за карьеру, так что опыт появляется, который помогает предотвратить гол.

— Это ключевой эпизод игры?

— Я не знаю, пускай эксперты решают. Мое дело — оставлять ворота на замке. Главное, чтобы команда набирала очки.

— Кому вы отдали свитер после матча?

— Артуру Нигматуллину, он мой друг.