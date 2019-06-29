Михаил Кержаков: "Капитанская повязка – решение тренера"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал итог товарищеской встречи с "Гонведом" (3:0). Этот матч был заключительным в рамках сбора в Австрии.

– Вы вышли с капитанской повязкой. Чье решение?

– Капитанская повязка – решение тренера. По возрасту я подходил лучше всех. Хорошо, что на мажорной ноте наш состав заканчивает сбор. Он прошел хорошо, мы выполнили все, что было запланировано.

– Одного сбора не мало?

– Я думаю, нет. Многие ребята вызывались в национальные команды. Если бы был еще один сбор, это пошло бы только во вред.

– Что привнес Жевнов в тренировки вратарей?

– Он разнообразил вратарские упражнения. У них с Михаилом Юрьевичем Бирюковым коммуникация налажена хорошо. (Гоша Чернов)