Кутицкий рассказал, устраивает ли его игровое время в «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, устраивает ли его игровое время в клубе.

— В «Динамо» пришло много защитников, вас устраивает количество игрового времени?

— Да, меня устраивает. Тренер выпускает меня, когда считает это необходимым. В Кубке России играю полноценные матчи. Все нормально, ничего не напрягает в этом плане.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, не о.тметившись результативными действиями.