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9 октября, 12:40

Кутицкий — об игровом времени в «Динамо»: «Меня устраивает. Ничего не напрягает»

Кутицкий рассказал, устраивает ли его игровое время в «Динамо»
Антон Иванов
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, устраивает ли его игровое время в клубе.

— В «Динамо» пришло много защитников, вас устраивает количество игрового времени?

— Да, меня устраивает. Тренер выпускает меня, когда считает это необходимым. В Кубке России играю полноценные матчи. Все нормально, ничего не напрягает в этом плане.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, не о.тметившись результативными действиями.

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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 - : -
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Спартак

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Зенит

 5
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