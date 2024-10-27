Игнатов: «Я не думаю об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отметил, что не думает о смене команде в зимнее трансферное окно.

«Допускаю ли я, что уже зимой могу покинуть «Спартак» из-за того, что мало играю? Я не думаю об уходе из «Спартака», — цитирует Legalbet Игнатова.

Игнатов играет в системе «Спартака» с 2016 года. В этом сезоне он провел на поле 284 минуты во всех турнирах.