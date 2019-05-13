Михаил Грушевский: "Слова Жиркова? Он давно уже не армеец"

Известный артист эстрады и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с "СЭ" своим мнением о матче 28-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:3), а также прокомментировал слова защитника сине-бело-голубых Юрия Жиркова, который сказал "всегда приятно обыгрывать ЦСКА".

- Сегодня вечером "Зенит" имел очень приличный запас прочности, - сказал Грушевский. - На отдельных отрезках ЦСКА играл на равных. Но питерцы, конечно, заслуженно победили.

- Что случилось с ЦСКА этой весной? Обычно он именно в это время демонстрирует лучший футбол.

- Мы имеем новый ЦСКА. Та отработанная годами методика зимних сборов дала сбой. А почему? Не мне об этом рассуждать. Возможно та система, тот уровень нагрузки, который давал Паулино Гранеро опытным армейцам, на нынешний молодой состав по-другому отразилась. Результат оказался грустным. Не могу сказать, что команда не бежит, или что ей не хватает "физики".

Весеннего всплеска мы не добились. Уверен, что главный тренер выводы какие-то сделал и скорректирует свой подход. Не могу упрекнуть команду в слабости. Даже в отдельных игроков от меня не полетят критические стрелы. Нынешний сезон оказывается для нас болезненно-полезным.

- Лиге чемпионов упустили?

- Думаю, да. Можно рассуждать только о Лиге Европы. Есть ощущение, что фортуна в весенней части сезона резко от нас отвернулась и по каким-то причинам не хочет с нами разговаривать по-хорошему.

- Слова Жиркова после матча, что ему приятно побеждать ЦСКА, вас задели?

- Юра нас уже приучил к этому. Он всегда праздновал забитые в наши ворота мячи, в какой бы команде ни играл. Жирков давно уже не армеец (он выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы. - Прим. "СЭ"). Думаю, он хотел сказать, что победа над ЦСКА престижна, но прозвучало именно так. Это не добавит ему вистов в глазах болельщиков ЦСКА. Но никто и не был в этом плане им очарован.

Давайте прямо скажем, что, когда он выступал за "Анжи", в его адрес сыпались проклятия от болельщиков ЦСКА. Взаимной любви не получилось. Он прекрасно выступал за нас, принес пользу, но, видимо, для него это была профессиональная работа. Он не ощущал себя армейцем, а сейчас тем более не ощущает. Юрий прекрасный футболист, в серьезном для футбола возрасте не опускается ниже своего уровня. Заслуживает комплиментов за игру за сборную России, "Зенит". Это его человеческий выбор. Думаю, что тут также сыграла и его неспособность правильно формулировать мысли. (Арман Мкртчян)

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