Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о скандальных задержаниях полицией болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

— Из ваших знакомых после матча с «Зенитом» кто-то попал под замес?

— Нет. В этот вечер никого из них не было на фанатской трибуне. А пострадали именно те, кто сидел там. Честно говоря, еще во время матча был в шоке — давненько не видел файер-шоу на наших стадионах. Ну и последствия, конечно, тоже шокировали.

— Не только вас.

— В этой истории осталось очень много вопросов. Как людям удалось пронести на арену пиротехнику? Почему вдруг в фанатском секторе прекратили работать камеры? Почему правоохранительные органы повели себя неадекватно? Пропорция виновных и тех, кто после матча пострадал ни за что, — один к десяти как минимум!

— Главный вопрос — если несколько человек зажгли файеры, зачем винтить всю трибуну?

— Я тоже не в силах понять, почему полиция применила совершенно избыточные меры воздействия. По моей информации, с лидерами фанатского движения изначально была договоренность о том, что на стадионе не будет использоваться пиротехника. Тех, кто брал на себя эти обязательства, следовало задержать — и люди сами без особого труда выявили бы нарушителей. Потом бы их оштрафовали и внесли в черный список. Все!

Напомним, что 28 ноября после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

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