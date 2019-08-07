Михаил Галактионов: "Чалову нужно время, чтобы получить необходимый опыт в ЦСКА"

Старший тренер молодежной сборной России (U-21) Михаил Галактионов в интервью "СЭ" оценил перспективы переезда нападающего ЦСКА Федора Чалова в Англию. Как стало известно "СЭ", форвард до закрытия трансферного окна в АПЛ может перейти в "Кристал Пэлас".

– Ходят разговоры, что Чалов может уехать в Англию. Вы как к этому относитесь?

– Если говорить в целом, то положительно. Но я считаю, что все надо делать вовремя, в том числе уезжать. Федор – парень умный. И как футболист, и как человек. Но ему нужно еще немного времени, чтобы получить необходимый опыт в ЦСКА. При этом тут важно не пересидеть здесь. В том, что он однажды уедет играть в европейский топ-чемпионат, я не сомневаюсь. (Александр Рогулев)

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