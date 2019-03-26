Михаил Ефремов: "Кому выгодно, чтобы сидели Кокорин с Мамаевым? "Спартаку", ЦСКА и "Динамо"

Известный актер, болельщиком "Спартака" Михаил Ефремов отметил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не заслуживают такого к себе отношения. Они по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Я видел все эти видео. По всей стране к утру таких вещей – столько! Как я понимаю, чиновник этот крупный полез, - цитирует Ефремова fontanka.ru. - Потом: Мамаев – это "Краснодар", Кокорин – это "Зенит". Кому все это выгодно, чтоб сидели? "Спартаку", ЦСКА и "Динамо", а "Динамо" отвечает за ментов, вот и все я вам разложил. Хотя Кокорин играл за "Динамо", могли бы и понежнее. С коленом – это очень неприятная штука. Полгода, ребята, – за что? 15 суток за такое дают. По-моему, какая-то коса на камень нашла. Либо в бутылку полез чиновник, которого они оскорбляли по национальному вопросу, либо, действительно, клубы-конкуренты могут подмазать. У нас такая страна аморальная – все может быть.

– То есть в суровую руку закона, карающую длань – вы не очень верите?

– Нет. Я верю в закон как дышло.