Михаил Боярский: «Ублюдкам, которые приезжают на футбол в Питер хамить и драться, место за решеткой»
Актер и певец, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появившуюся информацию о том, что некоторые динамовские болельщики не приедут в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», так как боятся репрессивных мер со стороны полиции.
Игра «Зенит» — «Динамо» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена».
— Ну и пусть не приезжают. Очень хорошо! Пусть знают меру. Нужно, чтобы приезжали воспитанные лица. Если же люди едут сюда, чтобы похулиганить, им лучше остаться в Москве. Нормальный болельщик никогда не боится правоохранительных органов. А если это ублюдки, которые приезжают хамить и драться, то там им и место. За решеткой! Да и в любом случае, полагаю, «Зенит» победит «Динамо» (Виталий Айрапетов)
«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 24 балла и 6-я строчка.
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