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Михаил Боярский: «Смотрю на игру Кокорина и думаю — а много ли «Зенит» потерял?»

20:05
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский не уверен, что уход форварда Александра Кокорина в «Спартак» — большая потеря для команды.

— Против «канониров» в основе вышли два молодых россиянина — Круговой и Мостовой. Как вам их игра?

— Мостовой очень нравится. Да оба — хорошие ребята, которые уже приносят много пользы «Зениту». При этом смотрю, как сейчас смотрится Кокорин, и думаю — а много ли мы потеряли с его уходом? Круговой и Мостовой действуют очень смело. Не похожи на новичков, уже состоявшиеся футболисты. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Михаила Боярского — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/yarkoe-intervyu-mihaila-boyarskogo-o-zenite-perchatke-i-trusikah-spartaka-i-transferah-1711356/

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