Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский не уверен, что уход форварда Александра Кокорина в «Спартак» — большая потеря для команды.

— Против «канониров» в основе вышли два молодых россиянина — Круговой и Мостовой. Как вам их игра?

— Мостовой очень нравится. Да оба — хорошие ребята, которые уже приносят много пользы «Зениту». При этом смотрю, как сейчас смотрится Кокорин, и думаю — а много ли мы потеряли с его уходом? Круговой и Мостовой действуют очень смело. Не похожи на новичков, уже состоявшиеся футболисты. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Михаила Боярского — здесь.