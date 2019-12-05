Михаил Боярский: «Понимаю Дзюбу. В Англии его могло постичь разочарование. Да и кроме «Битлз», там ничего хорошего не было»

Актер и певец, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что нападающий Артем Дзюба продлил контракт с клубом.

— Если Дзюба действительно продлил контракт с «Зенитом», вас не огорчит то, что он так и не рискнул уехать в Англию, о которой мечтал?

— Понимаю Дзюбу. От добра добра не ищут. Я бы не хотел, чтобы Дзюбу постигло разочарование в чемпионате Англии. Пока он на коне, у него должно быть хорошее настроение и хорошая игра. Но стоит ему в Англии спотыкнуться (а такое очень возможно)... Дзюба мудрый мужик, он понимает: лучше иметь синицу в небе.

Артем уже должен ценить то, что его могли пригласить в Англию, появлялись же такие сообщения. Он может думать так: мол, я мог бы играть в Англии, но очень люблю «Зенит». Так что не стоит ему уезжать. Мало ли что в Англии случится. Пусть он знает, что кроме «Битлз» там ничего хорошего не было (улыбается) (Виталий Айрапетов)

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