Известный болельщик "Зенита", народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался о чемпионстве команды Сергея Семака.

Сине-бело-голубые потеряли очки в игре с "Ахматом" (1:1), но стали недосягаемы для соперников после поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

– Хочу всех поздравить с тем, что "Зенит" заслуженно стал золотым! – начал Боярский. – Особенно поздравляю Семака. Всех, без исключения, игроков, болельщиков, комментаторов. При этом высказываю свое "фи" из-за того, что "Зенит" не показывают по центральному, спортивному, общедоступному каналу. Это просто ужасно! Может, из зависти? В любом случае, у нас, у болельщиков, ликование. Наш театр заминировали… Мы едва доиграли спектакль. Всех попросили покинуть зал. Так что восторг от чемпионства сменился паникой в зале.

– Ничего себе. Сейчас то все порядке?

– Пока в порядке. Это же не первый такой случай. Все равно начнутся звонки по поводу чемпионства. Ведь мы очень долго ждали золота! Спасибо "Локомотиву" за то, что он проиграл. И, конечно, спасибо "Арсеналу"! Молодцы.

– Семак всем все доказал?

– А как иначе? Смотрите в таблицу. Это бесспорная картина. Заслуга Семака очевидна. Достаточно вспомнить игру с "Краснодаром, чтобы понять, каким уровнем обладает этот "Зенит".

– Дзюба шел к чемпионству 13 лет…

– Он не напрасно ушел из "Спартака". Не зря! Надеюсь, скоро будет чествование команды. Вот там мы развернемся с куплетами, поздравлениями и так далее!

– Достоин ли золотой медали Кокорин?

– Думаю, что нет. Он подвел команду. По молодости своей… И от того, что Кокорин не получит медаль, он ничего не потеряет, а наоборот приобретет. Ему нужно ее еще добиваться. Потому что если будут получать золото еще и за… отрицательные вещи, то тогда никакого смысла в этом нет. Он, как говорится, должен искупить свою вину. (Виталий Айрапетов)

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