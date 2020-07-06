Михаил Боярский: «Чемпионства «Зенита» бывали случайными, но не это»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил клуб с чемпионством. Питерцы обеспечили себе первое место за четыре тура до конца Тинькофф РПЛ.

— В первую очередь я хочу поздравить весь Петербург с золотыми медалями! — цитирует Боярского «Спорт уик-энд». — Чемпионства нашего любимого клуба бывали случайными. А вот это, седьмое, — нет. Тут была стабильность, нынешняя победа — это закономерность. Прошлогодний титул, завоеванный Семаком, давал нам уверенность, что успеха мы достигнем и в этот раз. Так и получилось.

Не просто так получилось, что чемпионство мы завоевали досрочно. Команда так далеко убежала вперед, так здорово играла, что это позволяет нам говорить о том, что нынешний состав — один из лучших за все время в «Зените». И я питаю надежду, что он выиграл чемпионство не в последний раз.

— Кто помимо Семака и руководства клуба сотворил этот успех?

— В матче с «Краснодаром» вновь тащил Артем Дзюба, а какой он пас Сутормину выдал! И это помимо гола с пенальти, который изменил игру. О чем тут можно говорить после такой победы! Но самое главное, что у Артема совершенно нет никакой звездной болезни. Дзюба — мужик из спорта. Чем успешнее он играет, тем ответственнее подходит к своей работе, к партнерам. Он не расслабляется, у него нет идиотских замашек, которые бы мешали команде. Он очень серьезный боец, на которого «Зенит» может рассчитывать.