Между болельщикам "Зенита" и ЦСКА произошла драка

В Санкт-Петербурге в ночь перед матчем 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА произошла драка между болельщиками этих клубов. В стычке приняли участие несколько человек с обеих сторон. Информации по поводу пострадавших в потасовке нет.

Напомним, что "Зенит" будет принимать ЦСКА в ранге чемпиона России – этот титул петербуржцы завоевали досрочно, по итогам 27-го тура премьер-лиги.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 12 мая, начало игры – в 19.00 по московскому времени.