Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:20

Мейра: «Зенит» в матче с «Динамо» должен доказать, что является лучшим в России»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион России в составе «Зенита» португалец Фернанду Мейра считает, что футболисты «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ с московским «Динамо» должны доказать, что являются лучшей командой в России.

«Конечно, игра с «Динамо» будет сложной для «Зенита». Но «Зенит» много раз доказывал, что является лучшей командой в России. «Краснодару» нельзя медлить до конца чемпионата, потому что «Зенит» наверняка будет давить на них. Но важно обыграть «Динамо», — рассказал Мейра ТАСС.

Матч состоится 26 апреля на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.

Мейра играл за «Зенит» с 2009 по 2011 год и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками, набранными в 25 матчах. «Краснодар» с 55 очками лидирует в чемпионате. «Динамо» с 46 очками находится на пятой позиции. «Зенит» выигрывал чемпионат России в последних шести сезонах.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Колосков заявил, что иностранным футболистам не хватает адреналина в играх «Спартак» — ЦСКА
Семин: «Динамо» в последние годы хорошо играет против «Зенита»
Семак — о чемпионской гонке: «Будем следить за «Краснодаром», но нам нужно думать о своей игре»
Нино — о матче «Зенита» с «Динамо»: «Понимаем, что нельзя больше терять очки»
Семак — о матче с «Динамо»: «Крепкая команда, которая играет в атакующий футбол»
Глушаков: «ЦСКА показывал плохую игру в начале сезона, но сейчас выступает достойно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колосков заявил, что иностранным футболистам не хватает адреналина в играх «Спартак» — ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости