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Сегодня, 18:05

Колосков заявил, что иностранным футболистам не хватает адреналина в играх «Спартак» — ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что иностранные футболисты не имеют должного уровня адреналина, чтобы понимать принципиальность матчей «Спартак» — ЦСКА.

«Думаю, что «Динамо» — «Зенит» интереснее игры «Спартак» — ЦСКА в первую очередь из-за зрелищности, обе команды хорошо играют в атаку, уровень мастерства тоже очень высокий, чтобы показывать тот футбол, который мог бы понравиться зрителям. Я думаю, что этот матч понравится зрителям больше, чем «Спартак» — ЦСКА. Там же будет преобладать больше тактики, «Спартак» и ЦСКА будут больше сконцентрированы на обороне своих ворот, чем на атаке.

Больших интриг в матче «Спартак» — ЦСКА не вижу. Как-то не жду каких-то необычных событий. Одно дело такая игра в послевоенное время, когда играли Никита Симонян, Сергей Сальников, Григорий Федотов, Всеволод Бобров, были устоявшиеся составы, все русские люди, как-то по-другому воспринималось. Здесь все-таки в крови у многих иностранных футболистов нет такого адреналина, который воспитывается годами. Команды будут биться за очки, нежели за клуб, флаг, традиции», — рассказал Колосков ТАСС.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает третье место с 50 очками. ЦСКА идет четвертым с 48 очками. «Зенит» с 53 очками находится на второй позиции, а «Динамо» с 46 очками — на пятой.

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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