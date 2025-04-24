Колосков заявил, что иностранным футболистам не хватает адреналина в играх «Спартак» — ЦСКА

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что иностранные футболисты не имеют должного уровня адреналина, чтобы понимать принципиальность матчей «Спартак» — ЦСКА.

«Думаю, что «Динамо» — «Зенит» интереснее игры «Спартак» — ЦСКА в первую очередь из-за зрелищности, обе команды хорошо играют в атаку, уровень мастерства тоже очень высокий, чтобы показывать тот футбол, который мог бы понравиться зрителям. Я думаю, что этот матч понравится зрителям больше, чем «Спартак» — ЦСКА. Там же будет преобладать больше тактики, «Спартак» и ЦСКА будут больше сконцентрированы на обороне своих ворот, чем на атаке.

Больших интриг в матче «Спартак» — ЦСКА не вижу. Как-то не жду каких-то необычных событий. Одно дело такая игра в послевоенное время, когда играли Никита Симонян, Сергей Сальников, Григорий Федотов, Всеволод Бобров, были устоявшиеся составы, все русские люди, как-то по-другому воспринималось. Здесь все-таки в крови у многих иностранных футболистов нет такого адреналина, который воспитывается годами. Команды будут биться за очки, нежели за клуб, флаг, традиции», — рассказал Колосков ТАСС.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает третье место с 50 очками. ЦСКА идет четвертым с 48 очками. «Зенит» с 53 очками находится на второй позиции, а «Динамо» с 46 очками — на пятой.