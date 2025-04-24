Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 25 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Динамо» Махачкала и «Краснодар» сыграют в 26-м туре чемпионата России в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.25, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Краснодар

После 25 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице чемпионата с 27 очками, в предыдущем матче махачкалинцы уступили «Оренбургу» (1:2). У «Краснодара» — 55 очков и первая строчка, в предыдущую субботу «быки» выиграли у «Ахмата» (3:1).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Мейра: «Зенит» в матче с «Динамо» должен доказать, что является лучшим в России»
Колосков заявил, что иностранным футболистам не хватает адреналина в играх «Спартак» — ЦСКА
Семин: «Динамо» в последние годы хорошо играет против «Зенита»
Семак — о чемпионской гонке: «Будем следить за «Краснодаром», но нам нужно думать о своей игре»
Нино — о матче «Зенита» с «Динамо»: «Понимаем, что нельзя больше терять очки»
Семак — о матче с «Динамо»: «Крепкая команда, которая играет в атакующий футбол»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мейра: «Зенит» в матче с «Динамо» должен доказать, что является лучшим в России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости