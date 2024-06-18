Metaratings: Заболотный подписал двухлетний контракт с «Химками»

Российский нападающий Антон Заболотный подписал двухлетний контракт с «Химками», утверждает Metaratings.ru.

Ранее ЦСКА объявил об уходе 33-летнего нападающего в связи с окончанием срока контракта. С момента возвращения в армейский клуб в 2021 году форвард провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее в профессиональной карьере Заболотный играл за «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфа», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи».

По итогам сезона-2023/24 «Химки» вернулись в РПЛ, заняв первое место в таблице Мелбет-Первой лиги.