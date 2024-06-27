Metaratings: «Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

«Спартаку» предложили оформить переход вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые рассчитывают подписать более опытного голкипера. При этом, московский клуб не заинтересован в трансфер Сослана Джанаева, у которого завершается контракт с «Балтикой», и голкипера «Динамо» Антона Шунина.

25-летний Ломаев в прошлом сезоне провел 24 матча за «Крылья Советов», 5 игр он отстоял на ноль.

Контракт россиянина с самарцами истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2 миллиона евро.